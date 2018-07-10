Новым главой МИД Британии назначили экс-министра здравоохранения

Новым министром иностранных дел Великобритании назначен экс-министр здравоохранения Джереми Хант.



Хант должен сменить на посту Бориса Джонсона, ушедшего в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу о будущих торговых и таможенных отношений с ЕС, передает «РИА Новости».

В письме главе правительства Джонсон заявил, что «страна идет к тому, чтобы стать колонией», а «мечта о Brexit умирает».

Напомним, до этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабинета министров по плавному выходу из Евросоюза.