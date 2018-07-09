В Набережных Челнах «скорая» угробила три новых автомобиля

Фото: Максим Платонов

Махнули рукой на техобслуживание и загубили гарантию на 14 новеньких автомобилей в автопарке набережночелнинской станции скорой помощи. Три из них уже вышли из строя.

Как сообщается на официальном сайте Счетной палаты РТ, проверка показала, из четырнадцати поставленных в апреле 2017 года на станцию новых автомобилей, ни один не прошел техническое обслуживание в сроки, установленные заводом-изготовителем. В результате была утрачена гарантия завода-изготовителя, установленная на два года или 80 000 км пробега.

«Тем временем три автомобиля общей стоимостью 7,7 млн рублей вышли из строя на длительное время, — сообщает Счетная палата. — Требуется капитальный ремонт двигателей и соответственно дополнительные расходы для учреждения».

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