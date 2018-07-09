Имущество обанкротившейся пермской IT-компании выставлено на торги

Имущество крупнейшей пермской IT-компании «Прогноз» выставлено на торги.

Всего на аукционе представлены 37 лотов. Помимо компьютерного оборудования, мебели и офисной техники на торгах можно приобрести исключительные права на объекты интеллектуальной собственности компании, а также нематериальный актив в виде долгосрочного финансового вложения.

Цена данного лота снизилась с 253,2 млн рублей до 227,9 млн рублей. Заявки принимаются до 8 сентября, пишет «РБК-Пермь».

Напомним, пермская IT-компания «Прогноз» была признана банкротом в 2017 году. Долг фирмы перед кредиторами составил порядка 5 млрд рублей.