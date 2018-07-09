В суд направили дело о возгорании автобуса в Казахстане, повлекшем гибель 52 человек

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Прокуратура Актюбинской области Казахстана направила в суд дело по факту возгорания автобуса, повлекшего гибель 52 граждан Узбекистана.

«В качестве обвиняемых признаны пять лиц, из которых три водителя автобуса и два работника ТОО «Азия транзит сервис» — учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса», — цитирует сообщение пресс-службы казахстанской прокуратуры ТАСС.

Напомним, происшествие случилось в январе. МВД Казахстана заявило, что главной причиной ЧП стало использование горелки в салоне автобуса. После чего власти Узбекистана назвали официальной причиной пожара неисправность автобуса и несоблюдение правил безопасности.