Госдума РФ приняла поправки в бюджет на 2018 год

Государственная дума приняла в третьем чтении поправки к закону о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

За документ проголосовали 307 депутатов, против — 98, воздержавшихся не было, передает «РИА Новости».



Согласно документу, доходы бюджета в 2018 году увеличиваются на 1,815 триллиона рублей — до 17,073 триллиона рублей (17,4% к ВВП), расходы — на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% к ВВП).

При этом дефицит бюджета (1,3% к ВВП) сменится профицитом (0,5% к ВВП).



Напомним, что по итогам первых 5 месяцев 2018 года профицит бюджета России составил 483,693 млрд рублей.