Верховный суд Татарстана признал саратовского блогера виновным в нарушении ПДД

Саратовского блогера Евгения Ширманова привлекли к ответственности за нечитаемый госномер.

Ширманов, известный своими видеороликами на тему взаимоотношений участников дорожного движения с сотрудниками Госавтоинспекции, был признан Верховным судом Татарстана нарушителем ПДД, сообщает УГИБДД МВД по РТ.

Напомним, 14 января текущего года его подвергли административному наказанию в виде штрафа в размере 500 рублей за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Ширманов не согласился с постановлением сотрудника ГИБДД и обжаловал его в Ново-Савиновский районный суд Казани.

Судебные процессы на районном и республиканском уровнях завершились решением Верховного суда. На основании фотоматериалов пришли к выводу, что Ширманова привлекли к ответственности правомерно.

Ранее сообщалось, что Ширманов через суд отменил штраф в 500 рублей за нечитаемый госномер на автомобиле.