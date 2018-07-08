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Пранкер Лексус пообещал позвонить Путину, только когда закончится президентский срок

14:29, 08.07.2018
Пранкер Лексус пообещал позвонить Путину, только когда закончится президентский срок
Фото: kremlin.ru

Пранкер Алексей Столяров, широко известный как Лексус, заявил, что позвонил бы президенту России Владимиру Путину, только когда глава государства закончит свой президентский срок.

«Как только он закончит свой президентский срок и если к нему будут какие-то вопросы, то возможно. Пока что нет. Он в курсе того, что мы существуем, и даже несколько раз нас комментировал, поэтому организовать пранк будет довольно сложно», — объяснил Столяров.

При этом пранкер отметил, что мечтал бы разыграть Горбачева.

Лексус уже разыграл таких политиков и знаменитостей, как президент Турции Реджеп Эрдоган, сенатор США Джон Маккейн, генсек НАТО Йенс Столтенберг и даже британский певец Элтон Джон. Недавно пранкер звонил депутату Европарламента Ребекке Хармс под видом работника администрации президента Украины. Он убедил евродепутата в том, что Порошенко не против легализации гей-браков на территории своей страны.

О розыгрышах первых лиц, связях с ФСБ и роли телефонных розыгрышей в информационной войне главный российский пранкер рассказал в интервью «Реальному времени».

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