Пранкер Лексус пообещал позвонить Путину, только когда закончится президентский срок

Пранкер Алексей Столяров, широко известный как Лексус, заявил, что позвонил бы президенту России Владимиру Путину, только когда глава государства закончит свой президентский срок.



«Как только он закончит свой президентский срок и если к нему будут какие-то вопросы, то возможно. Пока что нет. Он в курсе того, что мы существуем, и даже несколько раз нас комментировал, поэтому организовать пранк будет довольно сложно», — объяснил Столяров.

При этом пранкер отметил, что мечтал бы разыграть Горбачева.

Лексус уже разыграл таких политиков и знаменитостей, как президент Турции Реджеп Эрдоган, сенатор США Джон Маккейн, генсек НАТО Йенс Столтенберг и даже британский певец Элтон Джон. Недавно пранкер звонил депутату Европарламента Ребекке Хармс под видом работника администрации президента Украины. Он убедил евродепутата в том, что Порошенко не против легализации гей-браков на территории своей страны.

О розыгрышах первых лиц, связях с ФСБ и роли телефонных розыгрышей в информационной войне главный российский пранкер рассказал в интервью «Реальному времени».