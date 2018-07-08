ХК «Торпедо» подписал пробные контракты с Поддубным и Киселевым
Хоккейный клуб «Торпедо» подписал пробные контракты с нападающими Германом Поддубным и Иваном Киселевым, сообщает пресс-служба нижегородцев.
Герман Поддубный (родился 9 июня 1999 г.) — центральный нападающий, уроженец Сарова, воспитанник ХК «Торпедо». В последние годы выступал в Северной Америке за команды лиги Онтарио (145 игр, 29 шайб + 30 передач). Участвовал в тренировочном лагере клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз».
Иван Киселев (родился 19 июля 1989 г.) — крайний нападающий, воспитанник прокопьевского хоккея. Лучший бомбардир чемпионата Казахстана 2018 года (60 игр, 15 шайб + 34 передачи).СпортХоккей
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