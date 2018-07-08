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Более 75 человек погибли из-за ливней в Японии

07:30, 08.07.2018
Более 75 человек погибли из-за ливней в Японии
Фото: скриншот видео youtube.com

На японских островах Кюсю и Сикоку не менее 76 человек погибли из-за проливных дождей, которые не прекращаются третий день.

По информации местных властей, 92 человека числятся пропавшими без вести. Большая часть из них находилась в префектуре Хиросима, сообщает «Интерфакс».

На спасательных операциях работают 40 вертолетов. Оползни, вызванные дождями, перевернули большое количество автомобилей. Значительные площади населенной земли оказались затопленными.

По информации метеорологического агентства Японии, за три часа выпали 26,3 сантиметра осадков. Это рекорд за историю наблюдений, начавшихся в 1976 году.

Ранее власти Японии из-за сильных дождей дали указание эвакуироваться 3 миллионам человек в 19 из 47 префектур Японии.

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