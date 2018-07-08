Китай предложил России совместно создать конкурента OneWeb — СМИ

Китайская делегация на переговорах в Москве предложила «Роскосмосу» обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет — аналога OneWeb и Starlink,

«Делегация Китая, прибывшая в Москву для знакомства с новым руководством „Роскосмоса“, представила, в том числе, свои планы по формированию многоуровневой спутниковой группировки связи. Во время встречи было озвучено предложение об участии России в проекте», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли…

Ранее «Роскосмос» презентовал в Москве свой ответ на OneWeb – спутниковую систему «Эфир», которая должна была насчитывать 300 спутников. Создание системы потребовало бы инвестиций в 300 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай вместе создадут совместную орбитальную станцию.

