Пензенский водитель судился с АвтоВАЗ из-за ржавого автомобиля

Житель Пензы выиграл суд у АвтоВАЗа по делу о ржавом автомобиле.

Как рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда, в 2014 году мужчина приобрел автомобиль «Лада Гранта» за 274 тысяч рублей. Спустя два года на автомобиле начала отходить краска. Официальный дилер признал дефекты гарантийными и устранил их, произведя окраску.

Однако в апреле 2017 года на том же месте проявилась ржавчина. Сервисная организация подтвердила недостаток, но от ремонта истец отказался, решив вернуть деньги за автомобиль. Получив отказ, потребитель обратился в суд, потребовав дополнительную денежную компенсацию.

В итоге, суд обязал АвтоВАЗ возместить владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость, включая компенсацию и издержки, — порядка 900 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что АвтоВАЗ отзовет в РФ более 7 тысяч автомобилей Lada Xray.