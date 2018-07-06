Суд арестовал бывшего вице-премьера Дагестана на 10 суток
Советский суд Махачкалы арестовал бывшего вице-премьера республики Дагестан Рамазана Алиева на 10 суток.
«Мера пресечения в виде десяти суток ареста Алиеву избрана сегодня», — заявил собеседник «Интерфакса» в пресс-службе Верховного суда республики.
Напомним, что 4 июля сотрудники ФСБ провели обыски в квартире и рабочем кабинете Рамазана Алиева.
По предварительным данным, мероприятия проведены в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. В тот же день врио главы Дагестана Владимир Васильев освободил Алиева от должности первого заместителя председателя правительства Дагестана.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым