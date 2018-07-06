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Суд арестовал бывшего вице-премьера Дагестана на 10 суток

19:58, 06.07.2018

Советский суд Махачкалы арестовал бывшего вице-премьера республики Дагестан Рамазана Алиева на 10 суток.

«Мера пресечения в виде десяти суток ареста Алиеву избрана сегодня», — заявил собеседник «Интерфакса» в пресс-службе Верховного суда республики.

Напомним, что 4 июля сотрудники ФСБ провели обыски в квартире и рабочем кабинете Рамазана Алиева.

По предварительным данным, мероприятия проведены в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. В тот же день врио главы Дагестана Владимир Васильев освободил Алиева от должности первого заместителя председателя правительства Дагестана.

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