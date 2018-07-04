СМИ сообщили об обысках в доме и кабинете вице-премьера Дагестана

В доме и личном кабинете первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева прошли обыски.

«Обыски прошли в доме и в кабинете чиновника», — цитирует источник «РИА Новости».

Отметим, что врио главы Дагестана Владимир Васильев уже освободил Алиева от должности. Указ вступил в силу со дня его подписания 4 июля.

«B соответствии с пунктом 6 статьи 78 Конституции Республики Дагестан освободить Алиева Рамазана Магомедовича от должности первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы РД.

Ранее СК продлил срок следствия по делу экс-чиновников правительства Дагестана.