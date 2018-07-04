СМИ сообщили об обысках в доме и кабинете вице-премьера Дагестана
В доме и личном кабинете первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева прошли обыски.
«Обыски прошли в доме и в кабинете чиновника», — цитирует источник «РИА Новости».
Отметим, что врио главы Дагестана Владимир Васильев уже освободил Алиева от должности. Указ вступил в силу со дня его подписания 4 июля.
«B соответствии с пунктом 6 статьи 78 Конституции Республики Дагестан освободить Алиева Рамазана Магомедовича от должности первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы РД.
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