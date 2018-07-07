Тереза Мэй и правительство Великобритании согласовали стратегию по Brexit

Фото: wikipedia.org / Controller of Her Majesty’s Stationery Office

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и кабинет министров пришли к общей позиции по вопросам торговли и таможни в рамках Brexit.

«На следующей неделе мы опубликуем официальный документ (white paper), в котором будет представлено больше деталей о том, как мы будем возвращать контроль над нашими деньгами, законами и границами», — приводит фрагмент заявления Мэй «РИА Новости».

Напомним, что в январе палата общин парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit. Он устанавливает выход страны из Евросоюза 29 марта 2019 года. В июне стало известно, что BMW может закрыть свои заводы в Великобритании, если выход этой страны из Европейского союза скажется на поставках деталей для создания автомобилей.