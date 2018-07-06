Стерлитамак признан лучшим городом Башкирии
В Башкирии подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Лучшим городом признан Стерлитамак.
Согласно сообщению правительства республики, во втором городе РБ успешно реализуется практика «Стерлитамак — город, в котором хочется жить. Современный подход к созданию комфортной и благоприятной среды».
В категории сельских поселений победителем стал Куккуяновский сельсовет Дюртюлинского района РБ.
Оба победителя получат денежные премии и дипломы от правительства республики. Их заявки будут направлены на федеральный этап конкурса.ОбществоВласть Башкортостан
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