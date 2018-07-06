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Стерлитамак признан лучшим городом Башкирии

19:23, 06.07.2018 1
Стерлитамак признан лучшим городом Башкирии
Фото: google.ru/maps/скриншот

В Башкирии подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Лучшим городом признан Стерлитамак.

Согласно сообщению правительства республики, во втором городе РБ успешно реализуется практика «Стерлитамак — город, в котором хочется жить. Современный подход к созданию комфортной и благоприятной среды».

В категории сельских поселений победителем стал Куккуяновский сельсовет Дюртюлинского района РБ.

Оба победителя получат денежные премии и дипломы от правительства республики. Их заявки будут направлены на федеральный этап конкурса.

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:31
    И на радостях народ выходит на улицы. Уже два митинга за неделю провели
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