БК «Автодор» расстался с Джастином Робинсоном

Американский разыгрывающий Джастин Робинсон покидает «Автодор», сообщает пресс-служба саратовской команды.

Робинсон продолжит карьеру во французском клубе «Шалон» (Шалон-сюр-Сон). Баскетболист провел 27 матчей в чемпионате Единой Лиги ВТБ-2017/18, набирая в среднем 11,8 очка, а также делая 7,0 передачи (2-й результат в лиге), 2,8 подбора и 1,6 перехвата (2-й результат в лиге) за 32:17 минуты.

Кроме того, американский плеймейкер был признан MVP (самым ценным игроком) чемпионата по итогам февраля.

«Баскетбольный клуб «Автодор» благодарит Джастина за большой вклад в победы команды в минувшем сезоне и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.