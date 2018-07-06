Татарстан занимает 32-е место среди субъектов РФ по размеру средней зарплаты

Татарстан занимает 32-е место среди субъектов РФ по размеру средней заработной платы. Об этом сообщила врио главы профсоюзов РТ Татьяна Васильева на заседании комитета Госсовета республики по социальной политике.

Она отметила, что так называемая модальная — чаще всего назначаемая — зарплата составляет 22 тыс. рублей. При этом средний размер пенсии в РТ не превышает 13 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата казанцев в январе—апреле составила 42,4 тыс. рублей.