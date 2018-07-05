МТС купил у АФК «Система» акции своего банка на 8,3 млрд рублей и увеличил долю до 55%

МТС купил у АФК «Система» акции МТС банка на 8,3 млрд рублей и увеличил долю до 55%.

До сделки доля МТС в капитале «МТС Банка» составляла 26,61%, сейчас 55%. Доля прямого владения АФК «Система» в капитале «МТС Банка» была 71,87%, после сделки уменьшилась до 43,24%, передает «Финам».

Ранее МТС выкупил у АФК «Система» 3,1 млн своих обыкновенных акций на 930 млн рублей. В результате сделки эффективная доля «Системы» в капитале МТС не изменилась и составляет 50,004%.