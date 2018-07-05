В Нижегородской области районным чиновникам грозит уголовное дело из-за нарушений закона о конкуренции
Прокуратура Нижегородской области провела проверку в Арзамасском районе после публикации в местной газете о нарушениях. Надзорное ведомство обнаружило, что районная администрация нарушила требования закона «О защите конкуренции».
Местные власти передали муниципальные объекты систем водоснабжения и водоотведения частной компании без проведения торгов, говорится в сообщении прокуратуры.
Материалы проверки направлены в региональное следственное управление СКР.
Также установлено, что ООО, арендующее инфраструктуру, предоставляло услуги без установленных властями тарифов.ОбществоВласть
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