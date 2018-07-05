«Калашников» хочет разрешить гражданским иметь до 10 единиц оружия

Концерн «Калашников» подготовил поправки в закон «Об оружии», которые позволят увеличить продажи гражданского оружия. В первую очередь планируется удвоить количество разрешенного оружия.

По новому проекту граждане России смогут иметь до 10 единиц оружия на человека, пишет «Коммерсант». Также законопроект предполагает сокращение сроков стажа для приобретения нарезного охотничьего оружия.

Помимо этого, планируется создать законодательную базу для обеспечения ремонта и сервисного обслуживания уже имеющегося на руках оружия.

Концерн «Калашников» разрабатывал эти поправки не случайно: согласно данным годового отчета за 2017 год, его доля на рынке боевого стрелкового оружия — примерно 80%. Доля концерна на внутреннем рынке гражданского оружия в части гладкоствольного длинноствольного оценивается в 2%, а нарезного длинноствольного — 34%. В случае принятия поправок эти показатели должны увеличиться.

При этом, попав под американские санкции, «Калашников» лишился своего крупнейшего рынка сбыта гражданского оружия.