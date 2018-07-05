Епархия сменила место установки памятника семье Николая II в Кирове

Фото: Boasson and Eggler / Wikimedia Commons

Епархия сменила место установки памятника императору Николаю II и его семье в Кирове.

Как рассказал на своей странице в соцсети заместитель руководителя Миссионерского отдела Вятской епархии Андрей Лебедев, на территории Серафимовской церкви уже установили фундамент монумента. Изначально памятник должен был располагаться на территории Трифонова монастыря.

По информации священника, открытие скульптуры планируется, предварительно, на 15 июля.

Напомним, ранее Вятская Епархия выступила с предложением возвести в Кирове памятник семье Николая II на Набережной Грина. Автором монумента является Ирина Макарова из Москвы, давшая согласие на установку копии в Кирове. Подлинник же находится в Дивеево Нижегородской области.

Однако на прошедшем в конце мая заседании Кировской гордумы депутаты отказали епархии. Народные избранники настояли на проведении общественных слушаний по этому вопросу.

20 июня на заседании Городской думы депутаты проголосовали за установку памятника на территории Трифонова монастыря.