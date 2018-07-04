Бывший вратарь «Ак Барса» перешел в рижское «Динамо»

Бывший голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов следующий сезон начнет в рижском «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт латвийской команды.

О деталях контракта с 23-летним воспитанником казанского хоккея пока неизвестно.

Концовку прошлого сезона Билялов провел в ханты-мансийской «Югре», где отыграл пять матчей, отражая 93,4% бросков. После исключения «Югры» из числа участников КХЛ вратарь вернулся в «Ак Барс» в обмен на денежную компенсацию.

Напомним, Билялов был признан лучшим вратарем МХЛ сезона 2012/13. В 2016 году он стал чемпионом ВХЛ в составе «Нефтяника» и получил звание самого ценного игрока плей-офф.