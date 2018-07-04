Сегодня стартует чемпионат мира среди болельщиков-бизнесменов «TIDA Business Cup 2018»

4—6 июля в Казани и Иннополисе пройдет чемпионат мира по футболу среди бизнесменов. «TIDA Business Cup 2018» включает в себя футбольный турнир среди бизнесменов и бизнес-форум.

Но первая группа участников «TIDA Business Cup» стартует уже 26 июня. С 26—27 июня в Казани состоится деловая программа турнира, в том числе, пройдет круглый стол «Invest Tatarstan» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Участие в нем примут, помимо гостей турнира, представители Российско-Германской Внешнеторговой палаты.

Участники также посетят ОЭЗ «Алабуга», в том числе, заводы Rockwool, Armstrong, территорию КИП «Мастер».

Среди участников — предприниматели, топ-менеджеры, потенциальные инвесторы из России и различных стран мира.

«TIDA Business Cup 2018» — это коммуникационный проект, объединенный целями по развитию бизнеса и установлению партнерских отношений в дружественной атмосфере спортивного мероприятия.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина:

«Крупные мировые спортивные события — это отличная возможность для Татарстана, как привлекательной инвестиционной площадки, заявить о себе. Около 30%—35% посетителей таких турниров — это так называемые клиентские группы, предприниматели и ТОП-менеджеры, через которых мы можем рассказать о себе всему миру.

Зачастую никто не использует такую возможность привлечь инвесторов на свою территорию, что мы решили это исправить. Мы пригласили бизнесменов и ТОП-менеджеров на время проведения в Казани чемпионата мира по футболу, чтобы они и сами поучаствовали в дружеском турнире, и посмотрели на игру своих сборных, и изучили уникальные бизнес-возможности Татарстана.

Мы хотим сделать этот турнир ежегодным, чтобы, объединяя спорт и бизнес, рассказать всему миру о Татарстане, как о лучшем месте для инвестиций, и привлечь новых деловых партнеров».

Как отметил проект-менеджер «TIDA Business Cup 2018» Виктор Миронов, впервые идея приглашать инвесторов в страну-хозяйку крупнейших спортивных событий родилась у организаторов чемпионата мира в Германии в 2006 году. Тогда для бизнесменов была разработана специальная программа, чтобы гости чемпионата мира смогли не только посетить страну, но и узнать о возможностях для работы инвесторов.

«Турнир «TIDA Business Cup 2018» призван представить инвесторам Татарстан, как площадку, где выгодно вести бизнес, — говорит президент Клуба болельщиков «Россия объединяет» Эдуард Латыпов. — Это событие поможет заинтересовать их инвестировать именно в этот регион, который они, возможно, никогда бы не посетили, если бы не чемпионат мира».

Пока Татарстан стал единственным регионом России, который откликнулся на предложение Клуба болельщиков организовать подобное мероприятие на стыке бизнеса и спорта, но планируется, что этот коммуникационный проект, объединенный целями по развитию бизнеса и установлению партнерских отношений в дружественной атмосфере спортивного мероприятия, станет ежегодным событием.

В рамках события будут презентованы инвестиционные возможности республики. Турнир приурочен к проведению в Казани матчей чемпионата мира по футболу ФИФА 2018.

Организаторами мероприятия выступают Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Клуб болельщиков сборной России «Russia Unites».

Подробную информацию вы можете найти на сайте турнира: http://tidacup.com