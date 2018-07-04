В МВД раскрыли схему хищений со счетов умерших людей

В Санкт-Петербурге задержали группу местных жителей, которые подозреваются в хищении $728 тыс. у клиентки ПАО «Сбербанк».



Злоумышленники похищали средства со счетов людей, которые умерли или пропали без вести, но при этом не оставили никаких официальных распоряжений по своим активам, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что информацию об одном из таких счетов, на котором хранилось $728 тыс., злоумышленникам предоставил источник в службе безопасности отделения Сбербанка.

По предварительным данным, мошенники нашли пожилую женщину. Она, выдав себя за владелицу валютного счета, которая, как они полагали давно умерла (счетом клиентка не пользовалась), обратилась к сотрудникам Сбербанка.

По версии следствия, в мае прошлого года работники кредитного учреждения перевели валюту в рубли и выдали своим предполагаемым подельникам четыре сберегательных сертификата на общую сумму 40 млн рублей, которые злоумышленники обналичили спустя несколько дней.

По неофициальным данным, почти все фигуранты расследования признали свою вину и раскаялись.