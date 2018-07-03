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Власти Башкирии включили здание республиканского Нацархива в реестр объектов культурного наследия

14:58, 03.07.2018

Управление по госохране объектов культурного наследия Республики Башкортостан (Башкультнаследие) включило в реестр памятников истории и культуры здания Национального архива РБ.

Под охрану попал комплекс зданий Архива присутственных мест на улице Маркса, 4 в Уфе, пишет «Коммерсант».

Экспертиза была проведена в январе. С апреля 2017 года здания относились к выявленным объектам культурного наследия.

Предметом охраны является как местоположение зданий, так и их силуэт в панораме исторической застройки квартала, кровля сложной конфигурации, бутовый ленточный фундамент, каменный рустованный цоколь, форма оконных проемов, внутренняя планировка и другие элементы.

ОбществоИстория Башкортостан
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