Власти Башкирии включили здание республиканского Нацархива в реестр объектов культурного наследия

Управление по госохране объектов культурного наследия Республики Башкортостан (Башкультнаследие) включило в реестр памятников истории и культуры здания Национального архива РБ.

Под охрану попал комплекс зданий Архива присутственных мест на улице Маркса, 4 в Уфе, пишет «Коммерсант».

Экспертиза была проведена в январе. С апреля 2017 года здания относились к выявленным объектам культурного наследия.

Предметом охраны является как местоположение зданий, так и их силуэт в панораме исторической застройки квартала, кровля сложной конфигурации, бутовый ленточный фундамент, каменный рустованный цоколь, форма оконных проемов, внутренняя планировка и другие элементы.