Оренбургская область вошла в пятерку лучших регионов по результатам ЕГЭ

В этом году Оренбуржье вошло в топ-5 регионов по результатам ЕГЭ. При этом данные по трем экзаменам еще не пришли.

«По результатам ЕГЭ Оренбургская область — в первой пятерке среди субъектов Российской Федерации. На сегодня у нас 71 стобалльник, и еще по трем предметам ждем результатов. Думаю, еще будут стобалльники», — заявил губернатор области Юрий Берг на встрече с учителями.

Он также рассказал, что знает об учительском труде, поскольку 16 лет проработал в школе, передает пресс-служба правительства региона.

За 2017 год в Оренбуржье введены в эксплуатацию три новых школы и один учебно-спортивный корпус.

В ближайшие два года планируется завершить строительство еще четырех учебных заведений. В Оренбурге новая школа примет учеников уже в предстоящем учебном году.