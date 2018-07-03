В России появится Совет по космическому мусору

Совет РАН по космосу поручил сформировать подразделение по проблемам космического мусора, в которое войдут ученые и представители «Роскосмоса».

«Для повышения эффективности вклада исследовательских организаций фундаментального профиля в решение этой важной проблемы сформировать программный совет по проблеме космического мусора при Совете РАН по космосу под сопредседательством: со стороны «Роскосмоса» Юрия Макарова (начальник управления стратегического планирования), со стороны исследовательских организаций фундаментального профиля, участвующих в работе Совета РАН по космосу, — Бориса Шустова (научный руководитель института астрономии РАН)», — говорится в решении Совета РАН по космосу.

Отмечается, что в 2019 году пройдет первая национальная конференция по космическому мусору, на которой будет сформирована концепция стратегии России в области мониторинга и борьбы с этой угрозой, пишет «РИА Новости».

Ранее российские ученые разработали лазерную пушку для уничтожения космического мусора.