Bloomberg назвал рубль самой слабой валютой в странах СНГ

За первые шесть месяцев 2018 года российский рубль подешевел к доллару более чем на 8%. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это наибольшее падение по отношению к доллару среди всех национальных валют в странах СНГ. За ним следует таджикский сомони, который подешевел на 3,7%.

Главной причиной падения российского рубля издание называет американские санкции, а также ужесточение монетарной политики ФРС.



При этом пять из 11 валют стран бывшего СССР за отчетный период укрепились к американскому доллару. Так, армянский драм подорожал на 0,32%, киргизский сом — на 1,45%, молдавский лей — на 1,57%, а грузинский лари — на 6%. Наибольший рост продемонстрировала украинская гривна (на 6,7%).

Ранее эксперты ВШЭ сообщили, что курс российского рубля в ближайшие 3 года будет стабильным. Он будет ослабевать параллельно с инфляцией примерно на 4% в год.