Новости общества

00:54 МСК
Новости раздела
Общество

Мэрия Уфы обжаловала решение о взыскании с горадминистрации 170 миллионов рублей в пользу «Стройинвеста»

12:12, 02.07.2018
Мэрия Уфы обжаловала решение о взыскании с горадминистрации 170 миллионов рублей в пользу «Стройинвеста»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Администрация Уфы обжаловала решение суда о взыскании с нее 169,6 млн рублей и расторжении договора с ООО «Стройинвест» (Уфа).

Власти города подали жалобу в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Напомним, что застройщик потребовал от мэрии Уфы 2 млрд рублей по делу о расселении жильцов аварийных домов. В компании посчитали, что именно в эту сумму можно оценить убытки и упущенную выгоду. Однако позже требования сократились до 169,6 млн рублей.

Снос и расселение ветхого и аварийного жилья в Уфе осуществлялись в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

ОбществоВласть Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем