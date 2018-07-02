Мэрия Уфы обжаловала решение о взыскании с горадминистрации 170 миллионов рублей в пользу «Стройинвеста»

Администрация Уфы обжаловала решение суда о взыскании с нее 169,6 млн рублей и расторжении договора с ООО «Стройинвест» (Уфа).

Власти города подали жалобу в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Напомним, что застройщик потребовал от мэрии Уфы 2 млрд рублей по делу о расселении жильцов аварийных домов. В компании посчитали, что именно в эту сумму можно оценить убытки и упущенную выгоду. Однако позже требования сократились до 169,6 млн рублей.

Снос и расселение ветхого и аварийного жилья в Уфе осуществлялись в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.