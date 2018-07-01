Президент Хорватии прилетела в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Нижний Новгород. Она намерена посетить матч ЧМ-2018, на котором сборная Хорватии встретится со сборной Дании.

Врио главы региона Глеб Никитин «поприветствовал президента Хорватии на нижегородской земле и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений», передает пресс-служба правительства области.

Матч между сборными Хорватии и Дании начнется на стадионе «Нижний Новгород» сегодня в 21.00 мск. Команды поборются за выход в 1/4 финала чемпионата.