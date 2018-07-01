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Президент Хорватии прилетела в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018

20:44, 01.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Президент Хорватии прилетела в Нижний Новгород на матч ЧМ-2018
Фото: government-nnov.ru

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Нижний Новгород. Она намерена посетить матч ЧМ-2018, на котором сборная Хорватии встретится со сборной Дании.

Врио главы региона Глеб Никитин «поприветствовал президента Хорватии на нижегородской земле и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений», передает пресс-служба правительства области.

Матч между сборными Хорватии и Дании начнется на стадионе «Нижний Новгород» сегодня в 21.00 мск. Команды поборются за выход в 1/4 финала чемпионата.

ОбществоВластьСпортФутбол
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