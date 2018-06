Журнал Rolling Stone назвал 100 лучших песен XXI века

Журнал Rolling Stone опубликовал список 100 лучших песен XXI века.

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте издания, первую строчку в нем занимают Бейонсе и Jay-Z с треком Crazy in love (2003).

В топ-10 также вошли M.I.A. — Paper Planes (2007); The White Stripes — Seven Nation Army (2003); Outkast — Hey Ya! (2003); Jay-Z — 99 Problems (2003); Yeah Yeah Yeahs — Maps (2003); Канье Уэст и Pusha T — Runaway (2010); Адель — Rolling in the Deep (2010); Lorde — Royals (2013); The Strokes — Last Nite (2001).

