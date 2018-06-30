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FourFourTwo: лучшим игроком сборной России на ЧМ-2018 является Головин, худшим — Акинфеев

00:51, 30.06.2018
FourFourTwo: лучшим игроком сборной России на ЧМ-2018 является Головин, худшим — Акинфеев
Фото: commons.wikimedia.org

Журнал FourFourTwo назвал лучшего и худшего футболистов сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Как сообщается на сайте издания, лучшим в составе россиян стал полузащитник Александр Головин, который отметился одним голом и двумя результативными передачами в матче с Саудовской Аравией (5:0). Игрок ЦСКА также сыграл ключевую роль в поражении Египта (3:1).

Худшим игроком сборной России назван вратарь Игорь Акинфеев. Это связано с тем, что он не вступал в игру во встречах с Саудовской Аравией и Египтом из-за отсуствия угрозы со стороны соперников, а в игре с Уругваем показал медленную реакцию.

Ранее итальянский «Ювентус» отказался от идеи приглашения в команду Александра Головина.

СпортФутбол
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