FourFourTwo: лучшим игроком сборной России на ЧМ-2018 является Головин, худшим — Акинфеев

Журнал FourFourTwo назвал лучшего и худшего футболистов сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Как сообщается на сайте издания, лучшим в составе россиян стал полузащитник Александр Головин, который отметился одним голом и двумя результативными передачами в матче с Саудовской Аравией (5:0). Игрок ЦСКА также сыграл ключевую роль в поражении Египта (3:1).

Худшим игроком сборной России назван вратарь Игорь Акинфеев. Это связано с тем, что он не вступал в игру во встречах с Саудовской Аравией и Египтом из-за отсуствия угрозы со стороны соперников, а в игре с Уругваем показал медленную реакцию.

Ранее итальянский «Ювентус» отказался от идеи приглашения в команду Александра Головина.