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Правительство обязало интернет-компании с 1 июля хранить трафик в течение полугода

19:57, 28.06.2018 1
Правительство обязало интернет-компании с 1 июля хранить трафик в течение полугода
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Правительство России обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить информацию пользователей в течение 6 месяцев.

Речь идет о голосовой информации, изображениях, звуках, видеозаписях и электронных сообщениях интернет-пользователей.

«Организатор распространения информации хранит на территории Российской Федерации электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых организатором распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объеме в течение 6 месяцев», — говорится в постановлении кабмина, которое опубликовано на сайте правовой информации. Документ направлен на реализацию «пакета Яровой».

Ранее, в апреле, правительство РФ утвердило правила хранения данных по «пакету Яровой».

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:29
    Почти все сайты уже давно на ассиметричном шифровании, как и мессенжеры. операторы будут хранить бесполезный мусор.

    Очень своевременное решение, опоздавшее лет этак на 5
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