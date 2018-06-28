Правительство обязало интернет-компании с 1 июля хранить трафик в течение полугода
Правительство России обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить информацию пользователей в течение 6 месяцев.
Речь идет о голосовой информации, изображениях, звуках, видеозаписях и электронных сообщениях интернет-пользователей.
«Организатор распространения информации хранит на территории Российской Федерации электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых организатором распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объеме в течение 6 месяцев», — говорится в постановлении кабмина, которое опубликовано на сайте правовой информации. Документ направлен на реализацию «пакета Яровой».
Ранее, в апреле, правительство РФ утвердило правила хранения данных по «пакету Яровой».ОбществоВласть
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Очень своевременное решение, опоздавшее лет этак на 5