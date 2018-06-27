Власти Ижевска назовут в честь героев Великой Отечественной войны семь улиц

В Ижевске появятся семь новых улиц. Они получат названия в честь героев Советского Союза.

Улицы в Ленинском районе будут названы именами летчиков, участвовавших в Великой Отечественной войне, следует из документа, опубликованного на сайте администрации Ижевска.

В частности, в столице Удмуртии появятся улицы Михаила Зевахина, Ивана Клевцова и Сергея Красноперова. Также будут увековечены имена Владимира Опалева, Леонида Рыкова, Михаила Тюлькина и Ивана Фонарева.

Все герои призывались в армию из Удмуртии.