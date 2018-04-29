Сбой в Telegram объяснили отключением электричества в Амстердаме

Сбой в работе мессенджера Telegram произошел после массового отключения электричества в окрестностях Амстердама.



Представители Telegram извинились перед пользователями и пообещали отчитываться о ходе восстановительных работ, говорится в аккаунте мессенджера в Twitter.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV

— Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.

Срок восстановительных работ пока не уточняется. Без доступа к Telegram остались пользователи в странах Европы, Египте, Кувейте, а также в Сальвадоре и некоторых регионах России.

«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — заявил Павел Дуров.

Напомним, глобальный сбой в работе мессенджера произошел утром 29 апреля.