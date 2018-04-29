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Сбой в Telegram объяснили отключением электричества в Амстердаме

11:27, 29.04.2018
Сбой в Telegram объяснили отключением электричества в Амстердаме
Фото: realnoevremya.ru/ Тимур Рахматуллин

Сбой в работе мессенджера Telegram произошел после массового отключения электричества в окрестностях Амстердама.

Представители Telegram извинились перед пользователями и пообещали отчитываться о ходе восстановительных работ, говорится в аккаунте мессенджера в Twitter.

Срок восстановительных работ пока не уточняется. Без доступа к Telegram остались пользователи в странах Европы, Египте, Кувейте, а также в Сальвадоре и некоторых регионах России.

«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — заявил Павел Дуров.

Напомним, глобальный сбой в работе мессенджера произошел утром 29 апреля.

ТехнологииТелекоммуникации
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