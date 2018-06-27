Юха Метсола: «Круто играть, когда арена живет каждым моментом!»

Новоиспеченный вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола ответил на вопросы, которые оставили в комментариях во «ВКонтакте» и Instagram болельщики «бело-зеленых». Блиц-опрос был организован пресс-службой уфимского клуба.

В частности, о хоккее Башкирии и Татарстана Метсола знает следующее:

— «Салават Юлаев» всегда играет в быстрый и атакующий хоккей. Такая игра очень нравится болельщикам, и круто играть в таких матчах.

«Зеленое дерби»? Знаю, что это не матчи, а битва против «Ак Барса»! Нас ждут отличные игры, потому что дерби — всегда самые лучшие матчи для любого игрока. В прошлом сезоне у нас были матчи против «Адмирала». Очень круто играть, когда арена живет каждым моментом. И победы приносят еще больше удовольствия. Но с другой стороны, пережить поражение в дерби намного сложнее.