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Минниханов поздравил татарстанцев с Днем молодежи

09:09, 27.06.2018
Минниханов поздравил татарстанцев с Днем молодежи
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram видеопоздравление с Днем молодежи.

«Яшьлэргэ бар ишеклэр дэ ачык! С Днем молодежи!» — написал он.


Напомним, ранее Минниханов поздравил жителей республики с государственным праздником — Днем России.

ОбществоВласть Татарстан
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