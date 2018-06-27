Минниханов поздравил татарстанцев с Днем молодежи
Президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram видеопоздравление с Днем молодежи.
«Яшьлэргэ бар ишеклэр дэ ачык! С Днем молодежи!» — написал он.
Яшьлэргэ бар ишеклэр дэ ачык! С Днем молодежи!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 26 Июн 2018 в 10:59 PDT
Напомним, ранее Минниханов поздравил жителей республики с государственным праздником — Днем России.ОбществоВласть Татарстан
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