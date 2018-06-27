В Башкирии родители выпускников сняли клип про ЕГЭ

Фото: скриншот видеозаписи

В Башкирии родители выпускников совместно с учителями записали клип на песню про ЕГЭ. Таким образом они решили поздравить учеников с окончанием школы.

Клип записали в селе Алкино-2, Чишминского района РБ. Песня была написана как пародия на композицию «Навернопотомучто» группы «Время и стекло». Ролик также пародирует клип группы.

«Мы долго это снимали, и делали. И еле-еле успели к выпускному», — говорится в комментарии к видеозаписи.

По сюжету клипа взрослые параллельно со своими детьми готовятся к ЕГЭ. При этом им приходится выполнять и многочисленные домашние обязанности — делать покупки, готовить, гладить и убираться.