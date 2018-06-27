«ВКонтакте» запустит платежную систему VK Pay — СМИ

Социальная сеть «ВКонтакте» 27 июня запускает платежную систему VK Pay. Сначала ей смогут воспользоваться только владельцы сообществ в соцсети.

Кроме того, будет создаваться условный маркетплейс, через который партнеры «ВКонтакте» смогут предложить свои услуги. Позже функция оплаты через VK Pay будет интегрирована и на сайты партнеров.

В компании предполагают, что сервис сможет приносить в будущем по 100 млрд руб. в год, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что пользователи с помощью системы смогут переводить и выводить денежные средства, оплачивать услуги связи и ЖКХ, оплачивать такси, бронирование отелей и билетов, доставку еды, вызов врача на дом и другие услуги.