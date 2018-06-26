Колокольцев отметил опыт Татарстана по профилактике наркомании

В результате профилактических мероприятий в молодежной среде, а также адресной помощи лицам, относящимся к «группе риска», за последние годы Татарстану удалось добиться роста числа наркозависимых, находящихся в ремиссии.



Позитивный опыт Татарстана, который входит в десятку лидеров среди субъектов РФ по финансовому обеспечению программных мероприятий антинаркотической политики, отметил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Он также предупредил о новых тенденциях на наркорынке в России.

«Отмечается увеличение удельного веса изымаемой «синтетики». Только в минувшем году ее доля увеличилась более чем на четверть. В то же время растет число пациентов с зависимостью от психостимуляторов», — цитирует «Коммерсант» главу МВД.

Напомним, Татарстан занял 56-е место в антинаркотическом рейтинге среди 85 регионов России.