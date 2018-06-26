Росцирк планируют вывести на самоокупаемость к 2020 году

Президент России Владимир Путин поставил задачу вывести Росцирк на самоокупаемость к 2020 году.



Добиться поставленной задачи предполагается путем увеличения доходов «от проведения цирковых и иных мероприятий в Российской Федерации и за рубежом».

«Предстоит разработать комплекс мер, направленных на создание и прокат в иностранных государствах цирковых программ, в том числе предусмотреть выделение грантов на эти цели и субсидирование перевозки участников цирковых программ и циркового имущества», — говорится в сообщении Российской ассоциации правовой информации «Гарант».

Кроме того, Путин поручил проанализировать обоснованность отнесения зданий цирков к объектам культурного наследия народов России.