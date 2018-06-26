Бывший глава ЦИК Башкирии скончался в понедельник

Вчера, 25 июня, в Уфе скончался бывший председатель Центризбиркома Башкирии Барый Кинзягулов. Прощание с экс-чиновником назначено на 27 июня.

Церемония состоится в Доме Госсобрания — Курултая республики, сообщает «Вестник ЦИК РБ». Она продлится с 12.00 до 13.00.

Кинзягулов возглавлял Центризбирком Башкирии с 1996 по 2008 год. До этого он был главой Гафурийского района.