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Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом России

11:19, 26.06.2018
Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом России
Фото: Mil.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-адмирала Александра Моисеева новым командующим Черноморским флотом (ЧФ). Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Моисеев занял место Александра Витко, который переведен на службу в Главное командование Военно-морского флота, передает ТАСС.

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Он закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. В 2011 году Моисееву присвоили звание Героя России. С 2012 года он стал командующим Подводными силами Северного флота. В апреле 2016 года занял пост начальника штаба Северного флота, а осенью 2017 года стал замначальника Генштаба вооруженных сил РФ.

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