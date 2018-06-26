Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении вице-адмирала Александра Моисеева новым командующим Черноморским флотом (ЧФ). Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Моисеев занял место Александра Витко, который переведен на службу в Главное командование Военно-морского флота, передает ТАСС.

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Он закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. В 2011 году Моисееву присвоили звание Героя России. С 2012 года он стал командующим Подводными силами Северного флота. В апреле 2016 года занял пост начальника штаба Северного флота, а осенью 2017 года стал замначальника Генштаба вооруженных сил РФ.

