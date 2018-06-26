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Fitch повысило рейтинг «Казаньоргсинтеза» до уровня «B+»

10:31, 26.06.2018 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез»
Fitch повысило рейтинг «Казаньоргсинтеза» до уровня «B+»
Фото: Роман Хасаев

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) нефтехимической компании ПАО «Казаньоргсинтез» с «B» до «B+». Прогноз рейтинга — «стабильный», сообщает агентство. Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне «B».

«Повышение рейтинга следует за прояснением масштабов проектов расширения деятельности «Казаньоргсинтеза», запланированных на ближайшие три года. Действие отражает наше мнение о том, что компания сохранит консервативный финансовый профиль и чистый скорректированный леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) будет значительно ниже нашего негативного прогноза в 3х на 2018—2021 годы», — говорится в сообщении Fitch.

ПромышленностьНефтехимияБизнес Татарстан
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