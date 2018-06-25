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Франция и Великобритания гарантировали выполнение сделки по иранскому атому

20:12, 25.06.2018
Франция и Великобритания гарантировали выполнение сделки по иранскому атому

Париж и Лондон гарантируют выполнение со своей стороны совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), пока его выполняет Иран.

«Франция продолжит выполнять свои обязательства по соглашению, пока их выполняет Иран», — заявила постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр.

Ее поддержала коллега из Великобритании Карен Пирс. Кроме того, сохранять приверженность ядерной сделке призвал всех участников генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Необходимо сохранять Совместный всеобъемлющий план действий [по иранской ядерной программе], это важный элемент мира и безопасности независимо от более широкой дискуссии о роли Ирана в регионе», — сказал он.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала обогащение урана на уровне 190 тысяч ЕРР.

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