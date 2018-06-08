ФСИН просит продлить Навальному срок по делу «Кировлеса»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в очередной раз обратилась в суд с просьбой продлить испытательный срок оппозиционеру Алексею Навальному в рамках дела о растрате на предприятии «Кировлес».



Навальный, будучи условно осужденным по статье о растрате, нарушил общественный порядок, за что был привлечен к административной ответственности. В связи с этим уполномоченный орган может требовать продлить ему испытательный срок, но не более чем на один год, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«А также может требовать замены условного срока на реальное лишение свободы», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что обанкротившийся «Кировлес» продает имущество за 1 млн рублей.