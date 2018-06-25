Доктор ФК «Уфа» оказал медпомощь водителю в Австрии

Доктор «Уфы» Ильшат Жданов оказал оперативную медицинскую помощь иностранному водителю автобуса после дорожно-транспортного происшествия, случившегося при следовании команды в Австрию на учебно-тренировочный сбор. Об этом рассказал руководитель пресс-службы футбольного клуба Сергей Тыртышный, сообщает «Р-Спорт».

— У нашего автобуса произошла небольшая техническая поломка на границе Германии и Австрии, — цитирует «Р-Спорт» Тыртышного. — Мы остановились на парковке с большим количеством машин. Пока водитель устранял неисправность, микроавтобус решил припарковаться рядом с нами. Его водитель сдавал назад, и мы услышали внезапный крик: не видя человека, он прижал нашего водителя к автобусу. Все перепугались, а главный тренер Сергей Томаров сразу же позвал доктора команды Ильшата Жданова. Тот быстро осмотрел шофера, оказал ему первую помощь и выяснил, что все ребра у него остались целы. Хотя прижало его, конечно, прилично.

Мы около часа ожидали, пока приедет другой автобус. Потом водитель вместе с нами доехал до Леоганга, там его уже встречала жена, и шофер поблагодарил нашего доктора.

«Уфа» находится на первом учебно-тренировочном сборе в Австрии. Здесь будет сыграно несколько контрольных поединков, ближайший из которых запланирован на 27 июня против софийского ЦСКА.

