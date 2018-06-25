Осужденный за взятки экс-глава ГУФСИН по Пермскому краю обжалует приговор

Бывший глава ГУФСИН по Пермскому краю Александр Соколов, осужденный за взятки в особо крупном размере, обжаловал приговор.

Его апелляционная жалоба поступила в краевой суд 22 июня. На данный момент судья и дата рассмотрения апелляции не определены, пишет «Коммерсант».

Напомним, в апреле экс-начальник ГУФСИН по Пермскому краю Александр Соколов был приговорен к 12 годам лишения свободы за взятки. Его подельник Андрей Лесничий — к штрафу в размере 2,8 млн рублей, а также был лишен звания подполковника внутренней службы.