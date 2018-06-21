В I полугодии 2018 года депутаты Госсовета РТ рассмотрели более 160 вопросов и приняли 40 законов

В Государственном совете закрылась весенняя сессия, и там объявили парламентские каникулы. В следующий раз депутаты соберутся на очередное заседание в сентябре.

В I полугодии 2018 года Государственным cоветом проведено 6 заседаний, рассмотрено более 160 вопросов, принято 40 законов и свыше 200 постановлений. Всего же в парламент внесено 58 законопроектов: 28 — депутатами РТ, 5 — парламентскими комитетами.

Комитетами Госсовета проведено 47 заседаний, в том числе 4 выездных. Рассмотрено 270 вопросов, из них 43 — контрольных.

«Парламент Татарстана принял немало важных решений по всем сферам жизнедеятельности республики. Мы должны сохранить этот деловой настрой. Не терять набранный темп и качество парламентской работы», — подвел итог заместитель председателя Государственного совета Юрий Камалтынов.

Ранее сообщалось, что дополнительные выборы в Госсовет РТ назначили на 2 сентября.