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МВД Башкирии потратит на шредеры более 400 тысяч рублей по гособоронзаказу

15:20, 20.06.2018
МВД Башкирии потратит на шредеры более 400 тысяч рублей по гособоронзаказу
Фото: google.ru/maps/скриншот

МВД Башкирии определило поставщика 110 машин для уничтожения бумаги (шредеров). ООО «Сайпекс» поставит офисную технику за 438 тысяч рублей.

Машины приобретаются «в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения», — следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, гарантия на технику должна составлять не менее 2 лет. Шредеры должны быть двух типов. В МВД хотят закупить 90 машин попроще и еще 20 машин с большей скоростью и более емкой корзиной.

Стоит отметить, что начальная цена контракта составляла 1,1 млн рублей. Таким образом, в процессе торгов она сократилась более чем в два раза.

ОбществоВласть Башкортостан
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