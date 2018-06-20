МВД Башкирии потратит на шредеры более 400 тысяч рублей по гособоронзаказу

МВД Башкирии определило поставщика 110 машин для уничтожения бумаги (шредеров). ООО «Сайпекс» поставит офисную технику за 438 тысяч рублей.

Машины приобретаются «в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения», — следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, гарантия на технику должна составлять не менее 2 лет. Шредеры должны быть двух типов. В МВД хотят закупить 90 машин попроще и еще 20 машин с большей скоростью и более емкой корзиной.

Стоит отметить, что начальная цена контракта составляла 1,1 млн рублей. Таким образом, в процессе торгов она сократилась более чем в два раза.